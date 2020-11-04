В школах Салехарда идет активная дезинфекция

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Пока ученики на каникулах, в салехардских школа идет активная дезинфекция, которая началась с 26 октября. Вчера, 3 октября, уборка прошла в образовательном учреждении №2.

-Пока наши дети отдыхают, мы готовим школу к началу новой четверти. Целенаправленно и планомерно мы осуществляем обработку всех помещений для того, чтобы дети пришли в чистые классы и начали заниматься, - рассказала директор средней общеобразовательной школы №2 Елена Сивицкая.

Обработка помещений проводится силами самих сотрудников. Они работают в защитных костюмах с применением дезинфицирующего средства «Жавельон», которое используют при вирусных инфекциях. После обработки должна пройти экспозиция - время нахождения рабочего раствора на поверхности обрабатываемого объекта, через 2 часа помещение проветривается и производится его уборка с помощью моющих растворов.

Как рассказала заместитель руководителя дирекции по административно-хозяйственному отделу муниципальной системы образования Салехарда Татьяна Соловьева, в городе достаточно препаратов для дезинфекции и уборок, все они приобретены на бюджетные средства. Также для каждого кабинета были закуплены рециркуляторы, термометры для проведения входного контроля, антисептики, а также защитные маски и перчатки для сотрудников пищеблока.