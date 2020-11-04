Погода на Ямале на 4 ноября: сильный снегопад

Погода на Ямале на 4 ноября Фото: pixabay.com

В среду, 4 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег с дождем. Днем +2, ночью -3. Ветер 5-8 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и мокрый снег. Днем +1, ночью -4. Ветер 6-10 м/с.

Надым: пасмурно и сильный снег. Днем -1, ночью -4. Ветер 3-6 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и сильный снег. Днем -3, ночью -7. Ветер 2-4 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -1, ночью -4. Ветер 3-5 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и сильный снег. Днем -3, ночью -5. Ветер 2-6 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег с дождем. Днем +2, ночью -3. Ветер 4-7 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем 0, ночью -4. Ветер 5-9 м/с.