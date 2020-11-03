Зная о схемах телефонных аферистов, жительница Пурпе все равно перевела им почти 70 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В полицию поселка Пурпе обратилась 49-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, отдав им более 69 тысяч рублей.

Было установлено, что потерпевшей позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником банка. Далее он сообщил, что на имя женщины поступила заявка на оформлению кредита. Для отмены данной операции необходимо сообщить номер банковской карты, трехзначный код с оборотной стороны и пароли, поступившие в смс-сообщениях.

Несмотря на то, что северянка знала о данной схеме обмана, она выполнила все указания злоумышленника, сообщила ему персональные данные.После чего произошло списание денежных средств на сумму более 69 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

Полиция в очередной раз призывает население проявлять бдительность, не предпринимать поспешных решений, а также уточнять информацию в надежных источниках. Если на ваш телефон поступают подобные звонки, рекомендуем прервать разговор и перезвонить по номеру телефона, указанному на оборотной стороне банковской карты.