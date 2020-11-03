В Губкинском два проезда и один сквер получили новые названия

Фото: администрация Губкинского, соцсеть "ВКонтакте"

В Губкинском завершилось голосование за один сквер и два проезда, проходившее на портале «Живем на Севере».

Так, сквер в 13-м микрорайоне будет называться «Территория детства», с самого начала голосования жители активно поддерживали именно этот вариант.

Проезд в 6-м микрорайоне получил имя инициатора реконструкции, теперь он - проезд им. В.Н. Казарина.

Фото: администрация Губкинского, соцсеть "ВКонтакте"

Что касается проезда на дачи, то он станет «Удачным», хотя большую конкуренцию во время голосования составлял вариант «Дачный».

Фото: администрация Губкинского, соцсеть "ВКонтакте"

Всего жители предложили более 20 идей по трем направлениям.

Так, из 14 наименований сквера были варианты «Юный», «Смешарики», «Семейный» и другие. Проезд в 6-м микрорайоне мог называться «Квартальный», «Непосед» или «Проезд им. В.Н. Казарина». Проезд на дачи имел семь вариантов названия.

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