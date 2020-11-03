На Ямале продолжается дистанционный прием граждан по вопросам ЖКХ

Фото: Законодательное Собрание ЯНАО, соцсеть "ВКонтакте"

Жительница Нового Уренгоя оказалась весьма недовольна самовольным решение своей управляющей компании, которая смонтировали на крыше многоквартирного дома, в котором она проживает, высокочастотную вышку.

Чтобы разобраться в проблеме, женщина обратилась за разъяснением к зампреду окружного парламента Алексею Ситникову, проводившему дистанционный прием граждан по вопросам ЖКХ.

В ходе приема заявительнице дали необходимые рекомендации.

-Выстраивание отношений между управляющей компанией и собственниками жилья - процесс непростой. Одни должны обеспечить жителям благоприятные и безопасные условия проживания, другие - проявлять инициативу и осуществлять контроль. В жилищном кодексе за собственниками помещений закреплено право на любые действия в отношении принадлежащего им имущества. Другое дело, что собственники не всегда этим правом пользуются, а зачастую не знают об этом вовсе. Сегодня был именно такой случай. Надеюсь, рекомендации, которые были даны в ходе приема, помогут урегулировать спорный вопрос, - прокомментировал Алексей Ситников.

Напомним, что неделя приема граждан по вопросам ЖКХ продлится до 6 ноября.

На вопросы ямальцев отвечают депутаты всех уровней, представители департаментов госжилнадзора, тарифной политики, энергетики и ЖКХ, сотрудники подведомственных учреждений, а также представители проектов «Городская среда» и «Школа грамотного потребителя».