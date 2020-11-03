АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию автоматизированную систему управления технологическим процессом на НПС-1 «Березовое»

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть - Сибирь» завершило техническое перевооружение и ввело в эксплуатацию автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУТП) нефтеперекачивающей станции (НПС) № 1 «Березовое» Урайского управления магистральных нефтепроводов.

Микропроцессорная система автоматизации НПС-1 «Березовое» находится в работе с 2001 года. Техническое перевооружение проведено в связи с окончанием срока безопасной эксплуатации, определенного по результатам технического освидетельствования системы, а также в целях приведения системы автоматизации к нормативным требованиям ПАО «Транснефть».

В ходе работ силами подрядной организации проведен монтаж оборудования системы автоматизации, в том числе смонтировано 468 первичных приборов, 26 приборных шкафов и стоек, 14 шкафов среднего уровня, 6 автоматизированных рабочих мест оператора. Выполнено строительство и ремонт более 600 метров кабельных эстакад, проложено 86 километров контрольных, силовых и оптоволоконных кабелей, выполнен ремонт помещения операторной НПС-1.

В результате технического перевооружения автоматизированная систем управления технологическим процессом НПС-1 «Березовое» позволила увеличить число параметров основного и вспомогательного оборудования, контролируемых системой автоматизации, что повысило надежность управления технологическим процессом. Реализован непрерывный контроль целостности измерительных каналов и цепей датчиков, сигнализаторов и пусковых устройств, участвующих в формировании общестанционных защит, что препятствует ложному формированию сигналов защиты при обрыве или коротком замыкании в измерительных каналах. Применена надежная бесперебойная резервируемая схема электропитания среднего и верхнего уровней системы автоматизации.

Кроме того, вместо дискретных сигнализаторов для контроля работоспособности агрегатов вспомогательных систем установлены аналоговые датчики. Данное техническое решение позволяет оператору НППС в режиме реального времени контролировать значения параметров и, при необходимости, просматривать и выводить на печать исторические тренды.

Ввод объекта в промышленную эксплуатацию выполнен в соответствии со сроком, предусмотренным программой технического перевооружения и реконструкции АО «Транснефть - Сибирь».

Современная микропроцессорная автоматизированная система управления технологическим процессом НПС-1 «Березовое» - российского производства. Система обладает повышенной эргономичностью, увеличенной скоростью обработки данных, обеспечивает высокий уровень контроля параметров основного и вспомогательного механотехнологического, энергетического оборудования НПС, состояния запорной арматуры.

Все это позволяет повысить надежность работы оборудования, промышленную и экологическую безопасность объектов магистрального нефтепровода Сургут - Полоцк на технологическом участке Конда -Платина.