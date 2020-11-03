Салехардские волонтеры продолжают помогать людям

Фото: www.salekhard.org

Салехардские волонтеры продолжат помогать жителям. Ребята доставляют продукты и лекарства пожилым людям, оказывают помощь медицинским работникам, а также занимаются информированием жителей о мерах профилактики распространения вирусных инфекций.

По данным регионального штаба #МыВместе, только за последний месяц активисты выполнили свыше 80 заявок на доставку продуктов и лекарств для медиков и хронических больных.

По словам руководителя местного отделения ВОД «Волонтеры-медики» Лады Переваловой, звонки поступают регулярно, добровольцы стремятся выполнить каждую заявку.

Также свою работу продолжают волонтеры-медики. Они проводят акцию по информированию горожан о профилактике сезонных заболеваний и коронавируса, раздавая жителям специальные памятки и защитные маски.

Обратиться к ребятам за помощь можно по телефону «горячей линии»: 8-800-200-34-11, а также на сайте и в мобильном приложении #МыВместе.

Кроме того, помощь пожилым и маломобильным гражданам оказывают волонтеры Победы.

-Городской волонтёрский штаб принимает заявки от салехардцев на покупку продуктов, товаров первой необходимости, медикаментов, оплату коммунальных счетов. За октябрь волонтерами Победы отработано 12 заявок от пожилых граждан и инвалидов, - рассказал муниципальный координатор Всероссийского общественного движения по городу Салехард Валерия Хапко.

Заявки принимаются ежедневно с 08:30 до 17:00 по номерам: 8-800-302-94-40 или 4-93-26.

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