За прошедшую неделю мошенники похитили у ямальцев более 2,5 миллиона рублей Фото: pixabay.com

Несмотря на ежедневные призывы быть бдительными и не совершать операций по просьбам сомнительных лиц, количество преступлений, связанных с кражей денег с банковских карт и электронных средств платежа, не уменьшается.

За прошедшую неделю, с 26 октября по 1 ноября, зарегистрировано 25 подобных преступлений, ущерб от которых превысил 2, 5 миллиона рублей.

Одним из наиболее распространенных способов обмана остается получение всех данных карты под различными предлогами: блокировка, внесение предоплаты за приобретаемый товар и прочее.

Очередной жертвой преступников стал житель поселка Уренгой, которому позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником банка. Далее он сообщил, что со счета северянина пытаются списать деньги. Для убедительности мошенник перезвонил от лица действующего сотрудника полиции, который подтвердил наличие угрозы.

Проверив в интернете анкетные данные правоохранителя, потерпевший перевел преступникам 931 тысячу рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

Призываем граждан быть бдительными и внимательными, ни при каких обстоятельствах не передавайте данные банковских карт.