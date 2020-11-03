Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Пуровчан приглашают отметить День народного единства на фестивале «ЭтноАрт», который пройдет 4 ноября в прямом эфире в «Instagram». Старт трансляции дадут в полдень.

К участию заявилось 11 команд-представителей разных национальностей, познакомиться с ними поближе можно в сообществах «Центра Развития Туризма» до 12 декабря.

Подписчикам будут доступны видеоматериалы презентаций «Этно-гостивин», показа «Этно-моды» и «Творческими хитами». Организаторы фестиваля обещают насыщенную этническую программу и фоновые активности для всех присоединившихся.

Фестиваль проводится в рамках проекта #Дружбанародов89 и направлен на сохранение нематериального культурного наследия, а также развития многообразия национальных культур народов Российской Федерации.

Популяризацию народной культуры и ее включения в формы современного бытового уклада, вовлечения в духовное общение людей разных национальностей, укрепления межрегионального культурного сотрудничества на основе общности национальных традиций и эстетических идеалов.