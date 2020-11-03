Иван Вершинин занял должность заместителя главы города Салехарда

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В Салехарде прошло заседание городской думы, но котором рассматривался вопрос о внесении изменений в состав администрации, касающийся распределения полномочий между заместителями главы города.

В частности, было предложено перераспределить полномочия внутри социального блока, выделив в отдельное направление культуру, молодежную политику и спорт под кураторство отдельного заместителя.

-Как показал опыт работы в условиях пандемии, особого контроля требует направление социальной защиты населения, нужно усиливать взаимодействие с медицинскими организациями. Вместе с блоком системы образования - это отдельное серьезное направление работы. Параллельно с этим требуется уделять внимание развитию и поддержке волонтерского движения. Сейчас это крайне актуально. Заниматься этим нужно всерьез и основательно, - рассказала заместитель председателя городской думы Лариса Цупикова.

В результате депутаты проголосовали за внесение изменений в структуру администрации. Вместо должности «заместитель главы администрации города, управляющий делами» в новой структуре появится должность «заместитель главы администрации города по культуре, молодежной политике и спорту». Ее займет Иван Вершинин.

Ранее он был депутатом Законодательного Собрания ЯНАО шестого созыва.