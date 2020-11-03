В Лабытнанги будут контролировать неснижаемый запас лекарств

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети "ВКонтакте"

В Лабытнанги прошло заседание оперштаба, на котором обсудили эпидобстановку, сложившуюся в городе, а также принимаемые меры по снижению распространения коронавируса.

Прирост заболевших - ежедневный, в связи с этим медики работают в непростых условиях. Однако в больнице достаточно коек для госпитализации, также в планах развернуть дополнительные места.

-Активно работаем с аптечной сетью. Поступает информация о достаточном количестве жизненно важных препаратов. Ожидается новая поставка лекарств. Дала поручение контролировать неснижаемый запас и проверять цены на лекарства, - рассказала Марина Трескова.

Также в городе особое внимание уделяется соблюдению масочного режима. В отношении нарушителей составляются протоколы. Усилен контроль в автобусах и такси.

-Важно, чтобы каждый житель города сознательно подходил к этому вопросу и соблюдал простые правила, которые помогут сохранить здоровье и человеческие жизни! - сообщила глава города.