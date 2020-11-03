В инфекцинном госпитале Нового Уренгоя первым откроют отделение реанимации

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Представитель губернатора в Новом Уренгое Наталья Рябченко и Андрей Воронов побывали на строительной площадке инфекционного госпиталя. Напоминаем, что ноября было запланировано ввести первую очередь медучреждения - отделение реанимации. К нему подведены вода и свет, подано тепло. В помещениях заканчиваются отделочные работы.

Впереди - пусконаладочные работы по системам вентиляции, слаботочным системам, а также монтаж оборудования.

Самое ожидаемое - кислородная станция, без которой невозможен ввод первой очереди. Она должна поступить в середине месяца,

-Мы пошли не по простому, а по сложному пути - введем сначала отделение реанимации, чтобы можно было оказывать помощь тяжелобольным. Остальные отделения вводить будет проще, - сообщил Андрей Воронов.

Напомним, что инфекционный госпиталь на 200 мест строится в Новом Уренгое по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Участок выделен в южном районе города недалеко от больницы.

Здесь предусмотрены стационар на 200 коек, пункт дезинфекции, трансформаторная подстанция и все инженерные сети: электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, локальные очистные сооружения, КНС.