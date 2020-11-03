В Тазовском районе появилось современное пожарное депо

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В селе Гыда завершилось строительство пожарного депо на четыре единицы автотехники. Необходимость постройки вызвана высокими темпами развития поселения и его массовой застройкой.

Новое здание представляет из себя каркасное двухэтажное сооружение из стальных конструкций. Наружные стены и кровля выполнены из сэндвич-панелей. Внутри размещаются диспетчерская, посты технического обслуживания и газодымозащитной службы, башня для сушки пожарных рукавов, комнаты для отдыха персонала, приема пищи и другие бытовые помещения.

Также здесь созданы уникальные условия для образования: два учебных класса оборудованы видеопроекторами и способны трансформироваться в большую лекционную аудиторию. Для отработки практических навыков отдельным уличным модулем возведена теплодымокамера с возможностью имитации условий реального пожара. Гаражный бокс оборудован осмотровой ямой для ремонта. В нем разместятся три автомашины и пожарная цистерна на базе снегоболотохода.

-Старое здание пожарной части в селе Гыда не соответствовало действующим нормативно-техническим требованиям, предъявляемым к зданиям пожарных депо. Отсутствовали элементарные коммунальные удобства. В новом здании имеются все помещения, необходимые пожарным для выполнения своих обязанностей на высоком профессиональном уровне», - сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Сергей Юдин.

Объект получил высокий класс энергоэффективности. Здание оборудовано всеми системами безопасности: видеонаблюдением, датчиками СО и автономным дизельным генератором.

Стоит добавить, что финансирование осуществлялось за счет средств окружного бюджета по Адресной инвестиционной программе ЯНАО в рамках государственной программы ЯНАО «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности населения на водных объектах на 2014 - 2024 годы».