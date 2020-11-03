В Надыме организованы 18 площадок для сбора крупногабаритного мусора

Фото: Надым и Надымский район, соцсеть "ВКонтакте"

Для удобства надымчан в городе организованы 18 площадок для сбора крупногабаритного мусора, они находятся во всех микрорайонах неподалеку от площадок для сбора коммунальных отходов.

Теперь отслужившую свой век мебель или технику нужно отнести в ближайший контейнер для сбора крупногабаритного мусора. Вывоз будет осуществлять Единый региональный оператор - компания «Инновационные технологии» по мере их заполнения.

К крупногабаритному мусору относятся: ненужная старая мебель, предметы обстановки, стройматериалы (после мелких ремонтных работ), велосипеды, самокаты, непригодная для использования бытовая техника, остатки пиломатериалов, сантехническое оборудование (включая смесители), компьютеры, оргтехника.

Напоминаем, что складывать мусор у подъездов, на лестничных площадках или у входов в технические помещения жилых домов запрещено. За это предусмотрена административная ответственность.

Площадки расположены по следующим адресам:

- Площадка № 1 в районе д. 1/33, д. 8 и магазина «Мясной рай» в пос. Лесной;

- Площадка № 2 в районе д. 1, д. 2 и д. 3 по ул. Заводской;

- Площадка № 3 в районе д. 1 по ул. Заводской и д. 42а («Дом творчества») по ул. Зверева;

- Площадка № 4 в районе д. 5 по ул. Заводской и д. 44 по ул. Зверева;

- Площадка № 5 в районе д. 50 и д. 52 по ул. Зверева;

- Площадка № 6 в районе д. 1 по ул. Стрижова и д. 45 по ул. Зверева;

- Площадка № 7 в районе д. 4, д. 7 и д. 11 по ул. Зверева;

- Площадка № 8 в районе д. 12, д. 14а по ул. Комсомольской;

- Площадка № 9 в районе д. 20 по ул. Комсомольской и д. 2а по ул. Строителей;

- Площадка № 10 в районе д. 5, 9 по ул. Ямальской;

- Площадка № 11 в районе д. 3 и д. 4 Финского жилого комплекса;

- Площадка № 12 в районе д. 1 по ул. Топчева;

- Площадка № 13 в районе д. 12а в пос. Лесной;

- Площадка № 14 в районе д. 1/10 и д. 1/12 в пос. Лесной;

- Площадка № 15 в районе д. 5 и д. 7 по ул. Геологоразведчиков;

- Площадка № 16 в районе д. 11 по ул. Таёжной;

- Площадка № 17 в районе д. 7а по ул. Полярной и д. 11 по ул. Таёжной;

- Площадка № 18 в районе д. 27 по ул. Комсомольской;