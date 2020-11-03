«С вашей карты хотят списать деньги»: новоуренгоец перевел мошенникам более 30 тысяч рублей

Поверив, что с его карты пытаются украсть деньги, новоуренгоец отдал мошенникам более 30 тысяч рублей Фото: pixabay.com

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1978 года рождения. Он рассказал, что стал жертвой мошенников, отдав им 31 тысячу рублей.

Было установлено, что заявителю позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил, что с карты новоуренгойца пытаются незаконно списать деньги. Убедив мужчину выполнить все его рекомендации, злоумышленник завладел данными банковской карты и паролями, которые пришли ему в смс-сообщениях. В результате чего северянин лишился 31 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Наказание за это предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Полиция Нового Уренгоя настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, а также не сообщать данные банковских карт и коды в смс-сообщениях неизвестным лицам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пытаясь избежать мнимого кредита, жительница Муравленко отдала мошенникам более 160 тысяч. Возбуждено уголовное дело (подробнее)