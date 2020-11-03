В Салехарде заработала «горячая линия» по бытовым вопросам о COVID-19

В Салехарде сотрудники «горячей линии» начали консультировать граждан по бытовым вопросам о COVID-19

В Салехарде сотрудники «горячей линии» оперативного штаба 8-922-090-88-77 начали оказывать консультации жителям города: как получить набор лекарств при заболевании ОРВИ, как оформить листок нетрудоспособности родителю, если ребенок был контактным, как действовать при подтвержденном заболевания или в том случае, если болен один из членов семьи.

Прием звонков осуществляется ежедневно: с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу и в воскресенье с 08:00 до 14:00. Для меньшего ожидания одновременно работают четыре оператора, с ними проведен инструктаж по работе с обращениями граждан.

Также глава города Алексей Титовский призвал граждан в случае необходимости обращаться за помощью к волонтерам.

-Уважаемые салехардцы, хочу напомнить, если вам нужна помощь в приобретении продуктов, лекарств и защитных масок, можно обратиться к волонтерам. Они помогают пожилым людям, тем, кто находится на самоизоляции или болеет, - написал он в своем «Instagram».

Телефон волонтерского штаба #Мывместе 8-800-200-34-11 работает круглосуточно. С 8:00 до 20:00 можно дозвониться до консультационного центра соцзащиты по телефону 8-800-302-94-40.