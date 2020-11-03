Ямальских специалистов сферы патриотического воспитания ждут на курсах повышения квалификации

Фото: региональный центр патриотического воспитания, соцсеть "ВКонтакте"

На Ямале продолжается прием заявок на курсы повышения квалификации специалистов сферы патриотического воспитания, которые пройдут с 10 по 14 ноября в дистанционном формате.

Желающих присоединиться ждут лекции в объеме 36 часов по направлениям: информация о нововведениях в практике реализации государственной политики в сфере патриотического воспитания; современные технологии, новые тенденции, формы и методы в организации деятельности в сфере патриотического воспитания; проектный подход в патриотическом воспитании молодежи.

Также в рамках мероприятия будет организована работа по созданию социальных проектов в сфере патриотического воспитания для их дальнейшей реализации.

По окончании курсов слушателям, успешно завершившим обучение, будут выданы соответствующие удостоверения установленного образца.

По вопросам подачи заявок и участия в курсах можно обратиться по следующему номеру: 8(3496)35-45-44 (доб. 127).