Ямальцы завоевали пять медалей на чемпионате России по спорту слепых

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Подведены итоги чемпионата России по спорту слепых в категориях пауэрлифтинг и жим лежа. Соревнования проходили в Брянске с 27 октября по 1 ноября. Сражаться за победу приехали 16 женщин и 39 мужчин из 19 регионов России.

Сборную команду Ямала представили два спортсмена-инструктора - мастер спорта России, чемпион первенства мира 2019 года по спорту слепых в дисциплине пауэрлифтинг Алексей Ситников и мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата мира 2019 года по спорту слепых в дисциплине пауэрлифтинг Алексей Ларин, а также спортсменка ГБУ ЯНАО «Центр адаптивного спорта» Рина Ильясова.

По итогам соревнований Рина Ильясова из Муравленко в весовой категории 75 кг заняла второе место с результататом в жиме лежа 40,0 кг. Алексей Ситников из Нового Уренгоя в весовой категории 82,5 кг взял два первых места - с результатом в жиме лежа 147,5 кг и результатом в пауэрлифтинге 587,5 кг. Алексей Ларин из Муравленко в весовой категории 110 кг также завоевал два первых места. Его результат в жиме лежа - 182,5 кг, в пауэрлифтинге - 682,5 кг.