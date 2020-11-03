«Кулинарные шедевры и спектакль»: ямальские соцучреждения готовятся ко Дню народного единства

Фото: Департамент социальной защиты населения ЯНАО, соцсеть "ВКонтакте"

Ямальские организации социального обслуживания населения запустили серию увлекательных мероприятий, посвященных Дню народного единства.

Так, 2 ноября, муравленковские сотрудники презентовали приготовленные ими национальные блюда народов мира, рассказав о них с вдохновением и любовью - украинских варениках с картошкой, белорусских драниках со сметаной и калмыцком блюде из баранины.

Аналогичное соревнование под названием «Вкус дружбы-2020», только в онлайн формате, пройдет в Тазовском районе. Сегодня, 3 октября, малыши увидят необычный спектакль «Дружба народов», в основу которого легли мотивы известной сказки «Репка». Посыл всех мероприятий един: нужно жить в мире и помогать друг другу. И тогда никакой враг не страшен, а все проблемы разрешаются.

Стоит добавить, что все мероприятия организуются с учетом эпидобстановки, сложившейся в регионе. Организаторы постарались максимально максимально обезопасить гостей и участников.