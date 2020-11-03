В Тарко-Сале пожарные и казаки тушили условное возгорание

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Тарко-Сале прошла совместная тренировка 11 пожарно-спасательной части и добровольной пожарной дружины Пуровского станичного казачьего общества. Спасатели тушили условный пожар в «Центре социального обслуживания населения».

В ходе учений специалисты изучили сам объект: размеры здания, планировку, строительные конструкции, состояние источников наружного водоснабжения (пожарные гидранты и водоемы), а также состояние подъездов и проездов к объекту.

При проведении занятий особое внимание обращалось на взаимодействие и слаженность действий обеих команд.

По окончанию мероприятия начальник 11-й пожарной части Алексей Текутьев провел разбор, указав на положительные стороны и отметив недостатки.

-Нам есть над чем работать для дальнейшего профессионального роста. Но в целом личный состав и добровольные пожарные Пуровского района успешно справились со всеми поставленными задачами в установленные сроки, - рассказал Алексей Текутьев.

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