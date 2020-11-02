Новоуренгоец выплатит крупный штраф за оскорбление полицейского Фото: pixabay.com

В полицию Нового Уренгоя поступило сообщение о нарушении общественного порядка.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники обнаружили 44-летнего мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Увидев стражей правопорядка, он начал выражаться нецензурной бранью в адрес одного из них, тем самым унизив честь и достоинство полицейского.

Позже выяснилось, что мужчина уже был судим за подобное преступление.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, предусмотренное ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». На данный момент оно расследовано и направлено в суд.

Мужчину признали виновным, назначив ему наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Полиция Нового Уренгоя разъясняет, что сотрудник, находящийся при исполнении служебных обязанностей, является представителем власти и наделен соответствующими функциями принуждения.

В соответствии со ст.319 УК РФ его оскорбление наказывается штрафом до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

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