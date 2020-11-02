В Новом Уренгое на участках, выделенных многодетным семьям под застройку, прокладывают канализацию

Фото: личная страница Андрея Воронова в "Instagram"

В Новом Уренгое продолжаются строительно-монтажные работы в районе участков, выделенных многодетным семьям под застройку, неподалеку от микрорайона Восточный.

Подрядчики занимаются канализационными сетями: собирают систему труб и устанавливают железобетонные колодцы. Работы пройдут в два этапа: сначала сделают сети внутри территории, а затем присоединят их городской магистрали.

По словам главы города Андрея Воронова, многодетные семьи, которые собираются проживать на этой земле, просили его помочь с освещением. На данный момент была принята временная мера - установка фонарей. Однако вместе с дорогами и тротуарами здесь появится и постоянное уличное освещение.

В следующем году специалисты поведут воду и газ. До конца 2022 года на территории появится вся необходимая инфраструктура, и район станет по-настоящему жилым.

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