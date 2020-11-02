На Ямале продолжается прием заявок на конкурс молодых исполнителей патриотической песни

Фото: региональный центр патриотического воспитания, соцсеть "ВКонтакте"

На Ямале продолжается прием заявок на XX открытый конкурс молодых исполнителей патриотической песни «Дорогами поколений», который пройдет в онлайн формате.

К участию приглашаются вокально-инструментальные ансамбли и вокальные группы, ставшие лауреатами и дипломантами муниципальных фестивалей и конкурсов патриотической песни, а также соотечественники, проживающие за рубежом от 14 до 30 лет.

На конкурс необходимо представить две песни - патриотическую и на выбор самого участника.

Мероприятие проводится в три этапа: первый - до 15 ноября, второй - с 15 ноября по 19 ноября и третий - с 20 ноября по 24 ноября. Объявление победителей состоится 25 ноября.

Также обладатели гран-при и лауреаты конкурса в возрасте от 14 до 25 лет, проживающие на территории Ямала, могут выдвигаться на получение премии для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

Ознакомиться с подробностями можно на официальной сайте центра.