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Ямальская прокуратура начала расследование аварии на магистральном газопроводе

При наличии оснований будут приняты все меры реагирования
Вера ЗенинаВера Зенина
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Ямальская прокуратура начала расследование аварии на магистральном газопроводе

Ямальская прокуратура начала расследование аварии на магистральном газопроводе

Фото: pixabay.com

На магистральном газопроводе «Ямбург - Западная граница СССР» ООО «Газпром трансгаз Югорск» была зафиксирована авария, сопровождавшаяся выбросом и горением углеводородного сырья в окружающую среду.

В связи с этим природоохранная прокуратура округа и специалисты органов контроля проводят проверку соблюдения сразу двух требований законодательства - природоохранного и в сфере промышленной безопасности.

По ее результатам, при наличии оснований, органами прокуратуры округа будут приняты все меры реагирования, направленные на устранение нарушений закона, а также привлечение виновных к ответственности и взыскание ущерба, причиненного окружающей среде.

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