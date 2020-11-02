В Тарко-Сале контейнерные площадки будут соответствовать нормам СанПиН

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

В Тарко-Сале ремонтируют контейнерные площадки и приводят их в соответствие с нормами СанПиН, утвержденными в декабре 2019 года. Речь идет о территориях, находящихся в муниципальной собственности.

Для этого управление городского хозяйства заключило муниципальный контракт с ООО «МЕТАЛЛСНАБСЕРВИС», сотрудники которого уже приступили к работе.

Все контейнерные площадки монтируются на водонепроницаемом бетонном основании, с трех сторон устанавливается металлическое ограждение высотой не менее 190 см. После окончания работ на них прикрепят информационные таблички с указанием собственника, а также контактными данными обслуживающей организации.

Напоминаем, что в начале октября в Пуровском районе подвели промежуточные итоги работы по ликвидации несанкционированных свалок. На тот момент в муниципалитете были полностью убраны 30 территории, с которых вывезли 26 тысяч кубометров мусора.