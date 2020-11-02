В Панаевске завершается строительство ангара для хранения ТБО

Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, соцсеть "ВКонтакте"

В Ямальском районе станет меньше мусора. Связано это со строительством двух ангаров для хранения ТБО - в Панаевске и Сюнай-Сале. В последнем поселении работы уже завершились.

В Панаевске вместительный ангар планируют сдать в начале ноября. Склад размером 24 на 35 метров выполнен в каркасном исполнении на фундаменте из песочной подушки, напольное основание - бетонная плита.

Территория склада ограждена, сам ангар стоит на основании из железобетонных плит, такое же основание подготовлено для установки пожводоема. Обустроены проезд к складу, емкость-накопитель для стоков, автомобильные весы и контейнеры для накопления органических отходов.

Сейчас там делают навес на арочный каркас. Затем смонтируют автомобильные весы и пункт весового контроля. Продолжается обшивка арочного каркаса здания. Уже больше половины строители обшили, осталась незначительная часть. Шесть плит под основание положили, рядом установили три пожарных резервуара. Полностью закончить оборудование площадки планируем через несколько дней, - рассказал один из представителей ООО «Тюмень Строй».

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