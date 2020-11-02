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Салехардская комиссия оценила строительство трех детских садов. В ее состав вошли первый заместитель главы администрации города Олег Куруч, федеральный инспектор по ЯНАО Алексей Пацаев, сотрудники окружных ведомств, курирующие вопросы строительства, представители ресурсоснабжающей организации и подрядчика ООО «Статус».

Все три детских сада: в микрорайоне Восточный, на проспекте Молодежи и на улице Игарская - примерно в одинаковой степени готовности. Уже выполнены работы по устройству фасада и кровли, монтажу оконных блоков, кладке внутренних стен и перегородок, утеплению подполья и чердака. Также во всех зданиях имеются тепло, вода и электричество.

Не забыли и о прилегающих территориях: подъездные пути и стоянки заасфальтированы, на детских площадках уложено прорезиненное покрытие и установлены игровые комплексы.

Остались внутренняя чистовая отделка помещений, монтаж входных групп и декорирование фасада. Все работы ведутся в соответствии с графиком. Планируемая дата ввода в эксплуатацию - декабрь 2020 года.

Напоминаем, что записать ребенка в новый детский сад можно уже сейчас.