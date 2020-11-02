В губкинской бане, закрытой на ремонт, появится хамам

Фото: www.gubadm.ru

Губкинские почитатели бани постоянно интересуются в местных пабликах, когда откроется их любимое заведение, которое перестало работать в начале марта.

На данный момент в банном комплексе, расположенном в 4-м микрорайоне, завершается капитальный ремонт, в ходе которого было подготовлено много сюрпризов.

-Однозначно мы закончим все ремонтные работы до конца года. Уже остались работы только по коридору и немножко по сантехнике, а основное сделано: утеплены фасад и крыша, уложена плитка, - рассказал глава города Андрей Гаранин.

В бане будет и женское, и мужское отделение, в каждом из них, помимо традиционной сауны, появится хаммам. Для этого уже закуплено все необходимое оборудование, работы по его установке начнутся в ближайшие дни. И еще одно новшество - торговая точка прямо в комплексе.

-Каждую среду мы с подругами из общества «Ветеран» ходили в баню. Баню мы все очень любим! Баня – это же наше здоровье! Мы сейчас так страдаем и с нетерпением ждём! - рассказала заядлая любительница парной Тамара Апенько.