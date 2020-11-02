Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, соцсеть "ВКонтакте"

В Сеяхе прошел единый день оказания бесплатной юридической помощи для пенсионеров.

Пожилые люди приходили с разными вопросами. К примеру, о присвоении звания «Ветеран Ямала», размещении хозпостроек на территории поселка, приобретении земельного участка в собственность для индивидуального жилого строительства, приватизации помещения, предоставлении соцвыплат на приобретение жилья молодым семьям, а также по работе управляющей компании.

Сразу удалось помочь двум пенсионерам. Одна из жительниц пожаловалась на отсутствие света в подъезде. За эту проблему взялся местный электрик, пообещавший устранить неисправность в ближайшее время, также будет подведено освещение к хозяйственному балку другого пенсионера.

На остальные вопросы были даны рекомендации и ответы, сделаны запросы в департамент соцзащиты, пенсионного фонда и управления природно-ресурсного регулирования.

Напоминаем, что по инициативе уполномоченного по правам человека по всей России проходит масштабная социально-правовая акция «Правовой марафон для пенсионеров», которая направлена на формирование правовой культуры и социальной адаптации людей старшего поколения.