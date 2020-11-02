Фото: ЯНРО ООД "Поисковое движение России", соцсеть "ВКонтакте"

На Ямале завершился окружной слет поисковых отрядов, который проходил с 30 октября по 1 ноября в онлайн формате. В нем участвовали более 150 северян - командиры и бойцы из 25 действующих поисковых отрядов, зарегистрированных в округе.

На сегодняшний день в регионе организовано 29 поисковых отрядов общей численностью 460 человек. Примерно половина участников - школьники от 14 лет. Однако из-за эпидобстанови, сложившейся в округе, этим летом они не смогли поучаствовать в раскопках. К работе были допущены только поисковики старше 18 лет.

В программу слета был включен образовательный модуль. Участники прослушали мастер-классы, а также лекции экспертов в области раскопок.

Далее всем предстояло пройти тестирование из 33 вопросов по прослушанным темам. Для ответов выделялось 20 минут.

Пять команд, участники которых наиболее успешно выполнили задание, получат финансовую помощь на укрепление материально-технической базы отряда.

Среди победителей: -21,25 баллов набрал отряд «Снегири» из Пуровского района - 80 тысяч рублей.

-21,3 балла набрал отряд «Ратибор» из Муравленко - 100 тысяч рублей.

-23,4 балла набрал отряд «Виталис» из Ноябрьска - 150 тысяч рублей.

-24 балла набрал отряд «Неизвестный солдат» из Ноябрьска - 200 тысяч рублей.

-27,3 балла набрал отряд «Карские экспедиции» из Приуральского района - 300 тысяч рублей.

Деньги отрядам выплатят за счет средств субсидии, полученной поисковиками из окружного бюджета.