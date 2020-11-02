Ноябрьские школьники стали финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

Школьники Ноябрьска стали финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена», который прошел в международном детском центре «Артек».

Ребята представили проекты, посвященные добыче на Луне особого топлива Гелий-3, созданию там эффективно работающей и транспортируемой автономной базы, а также колонизации спутника Земли.

Сейчас они продолжают сражаться за победу.

Поддержать школьников в этой нелегкой борьбе решил глава Ноябрьска Алексей Романов.

-Желаю Анастасии Морозовой, Максиму Тюрину, Александру Пониванову, Алене Мосиной и Виталине Ячневой удачи, интересных открытий, новых друзей и успеха. Ребята, вы уже большие молодцы. Мы вами гордимся! - написал он в своем «Telegram».

Конкурс собрал почти 1 200 одаренных детей со всей страны, предоставив каждому из них удивительную возможность - найти себя и раскрыть свои сильные стороны.

В завершающем этапе ноябряне представят проекты по созданию афло-корсета, рекомендованного к ношению людям, страдающим сахарным диабетом второго типа, а также разработке бренда одежды и экологичных аксессуаров «Я меняю мир» и поиск своего творческого «я».

Напомним, что победителям «Большой перемены» выделят по 1 миллиону рублей на оплату обучения в вузе. Также средства можно направить на проезд к месту учебы или, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку. Кроме того, они смогут получить до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащимся 8-9 классов предоставят по 200 тысяч рублей на дополнительное образование и саморазвитие.