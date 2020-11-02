В Салехарде проверили, как чистят крыши многоквартирных домов от снега

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде проверили работу управляющих компаний по уборке снега с крыш многоквартирных жилых домов. Особое внимание уделили зданиям, где тротуары расположены вдоль.

По словам главного специалиста сектора муниципального жилищного контроля Артура Ахметова, после обильного снегопада температура начала подниматься, из-за чего снег может начать падать на землю. Чтобы не допустить нежелательных последствий, все УК получат информационные письма для активных действий.

Уборка скопившегося снега на кровле входит в минимальный перечень услуг управляющей компании по обслуживанию многоквартирного дома. Если вы заметили снежные шапки над крыльцом или тротуарами, необходимо обращаться в свою УК.

Также проверяющие напомнили жителям о необходимости быть внимательными и осторожными.

-Нужно чаще обращать внимание на крыши домов, возле которых находитесь, не парковать автомобили в местах, где возможен сход снега. Берегите свое здоровье и имущество, - отметил Артур Ахметов.

Если управляющая организация не реагирует на просьбы граждан, необходимо обращаться с жалобой в контролирующий орган - департамент государственного жилищного надзора ЯНАО. Сделать это можно через портал ГИС ЖКХ.

Более подробная информация предоставляется по телефону: 8 (34922) 4-50-45.

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