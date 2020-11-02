Губкинские сотрудники МЧС оказались в числе самых читающих коллективов города

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Губкинском представители городской библиотеки посетили местных пожарных, чтобы вручить им сертификат самого читающего коллектива.

Причина этого - интеллектуальные баталии среди молодежи города, которые прошли накануне. Сотрудники МЧС не могли остаться в стороне и приняли активное участие. Яркие, умные и веселые команды встретились в умственном поединке.

Вопросы были разного характера: на логику, интуицию и даже на дедукцию. Честь пожарной охраны отстаивала команда «Брандмейстер». В упорной борьбе им не удалось завоевать первого места, но они пообещали вернуться за победой.

В ходе визита библиотекари рассказали об акции «Ямал читает!», о книжных новинках, вышедших в свет, а также об услугах, оказываемых учреждением.

В век развития компьютеров и интернета только небольшая группа людей все так же предпочитает книги, и очень приятно, что к этой категории относятся наши сотрудники МЧС - люди одной из самых мужественных профессий.