«Ребенок - главный пассажир!»: в Тазовском районе прошла профилактическая акция

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Тазовском районе прошла профилактическая акция под названием «Ребенок - главный пассажир!».

В связи с этим полицейские рассказывали водителям об ответственности, предусмотренной законодательством, а также о последствиях, которые возникают в результате нарушений правил безопасности по перевозке детей.

Самое главное, что есть в жизни каждого человека - это жизнь и здоровье его ребенка. Граждане, в автомобилях которых отсутствовали маленькие пассажиры, демонстрировали закрепленные в салоне автокресла и утверждали, что так же, как и автоинспекторы обеспокоены проблемой безопасности детей.

Также сотрудники вручали водителям магниты и канцелярские принадлежности с тематикой акции, еще раз призвав строго придерживаться установленных правил движения.

Мероприятие прошло на позитивной ноте, автоинспекторы и водители услышали друг друга, сойдясь во мнении, что безопасность на дороге зависит от каждого его участника.

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