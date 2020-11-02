Погода на Ямале на 2 ноября: мокрый снег и ветер

Погода на Ямале на 2 ноября Фото: pixabay.com

В понедельник, 2 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -1, ночью -5. Ветер 6-9 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем +1 ночью -3. Ветер 5-9 м/с.

Надым: переменная облачность, утром - мокрый снег. Днем +1, ночью -8. Ветер 5-8 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -1, ночью -4. Ветер 8-12 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем +1, ночью -3. Ветер 5-10 м/с.

Тарко-Сале: облачно, утром и вечером - мокрый снег. Днем +1, ночью -4. Ветер 5-11 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем 22, ночью -3. Ветер 6-10 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем +1, ночью -4. Ветер 6-9 м/с.