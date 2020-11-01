Ямалец поджег чужой Lexus под прицелом видеокамер

Пироман попал в объектив видеокамеры. Скрин с видео

В Ноябрьске ночью неизвестный поджег чужой автомобиль и скрылся с места преступления. Мужчина не учел, что во дворе дома установлены видеокамеры и найти злоумышленника дело времени.

В МЧС ЯНАО подтвердили информацию о поджоге.

- Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в Ноябрьске поступила 31 октября в 01:09 в городе Ноябрьск. Во дворе жилого дома на проспекте Мира, горел автомобил Lexus RX 330. В 01:17 пожар был ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 8 человек личного состава и две единицы спецтехники МЧС. Огнем повреждено: капот, передняя левая фара, бампер, переднее левое колесо, узлы агрегата в двигательном отсеке на площади два квадратных метра, - рассказали в ведомстве.

Позже в группе «ЧП Ноябрьск» во «ВКонтакте» появилось видео, на котором видно, как неизвестный мужчина подходит к переднему правому колесу автомобиля с белым пакетом, из которого достает бутылку с жидкостью, обливает капот и колесо авто, а после поджигает и сбегает.

Владельцу авто предстоит серьезный и дорогостоящий ремонт, а злоумышленника ждет суд.