Ямальские спортсмены привезли «золото» и «бронзу» с чемпионатов России

Фото с оперативного штаба ЯНАО

Сразу две ямальские звезды спорта пополнили копилку побед. Оба спортсмена показали достои ныи результат на чемпионатах России.

Так, Дарья Салиндер завоевала «серебро» чемпионата России по боксу среди женщин, сообщает окружной оперативный штаб. Вскоре Дашу ждет чемпионат Европы.

С девушкой занимаются тренеры спортивнои школы «Контакт» - Алексеи Воробьев и Аи дар Нетолеев.

Еще один спортсмен - инструктор-методист этой жеспортивной школы «Контакт» Алексеи Ситников привез три «золота» и одно «серебро» с чемпионата России по силовому троеборью и жиму лежа.

Впереди их ждут состязания на европейском уровне