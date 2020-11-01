На Ямале за минувшие сутки коронавирус выявлен у 185 пациентов

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Окружной оперативный штаб поделился новыми данными по заболеваемости коронавирусной инфекции в регионе. Так, за минувшие сутки на Ямале выявлено 185 новых случаев заболевания COVID-19. От вируса скончалась 54-летняя жительница Пуровского района.

Среди вахтовых рабочих выявлено 76 новых случаев заболевания, а 109 - прихъодится на муниципалитеты. В Новом Уренгое – 8 заболевших, в Салехарде и Ноябрьске по 15 человек, в Лабытнангах – 16 случаев, в Пуровском районе и Муравленко по 12 заражений, в Надымском районе вирус выявлен у 17 ямальцев, в Ямальском райолне и в городе Губкинском по два случая заболевания, в Красноселькупском и Приуральском районах по три случая, в Тазовском районе - четверо заболевших.

В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.