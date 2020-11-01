В двух поселках Ямала власти запустили субсидируемые автобусные маршруты

Фото с сайта правительства ЯНАО

Дважды в день без праздников и выходных будут ходить автобусы по маршруту №101 п. Уренгой – п. Коротчаево, на маршруте № 505 п. Уренгой – Тарко-Сале по понедельникам и пятницам. Первые рейсы состоялись 1 ноября.

Как сообщает сайт правительства Ямала, долгое время жители этих сел были без автобусного сообщения. Добираться до учебы и работы приходилось самостоятельно или на такси, что дорого.

- Решение о субсидировании данных маршрутов принято благодаря поддержке губернатора Ямала. Жители вновь смогут добираться на рейсовых автобусах в Коротчаево и Тарко-Сале, а это около 20 км и 140 км соответственно. Маршруты востребованы у жителей поселка Уренгой для проезда к местам работы, на железнодорожный вокзал в мкр. Коротчаево и в административный центр района Тарко-Сале, - прокомментировала и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Наталья Сагун.

Цена билета по маршруту п. Уренгой – п. Коротчаево составляет 100 рублей. Одно место багажа – 100 рублей, проездной билет на месяц – 3 000 рублей. Стоимость проезда по маршруту п. Уренгой – Тарко-Сале составляет 500 рублей. Одно место багажа – 500 рублей. Проездной на месяц – 4 000 рублей.

На данный момент, в округе действуют девять межмуниципальных маршрутов.