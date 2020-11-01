На Ямале от коронавируса умерла 54-летняя женщина

Фото с сайта pixabay.com

Печальная весть пришла от окружного оперативного штаба. Не смотря на усилия врачей от новой коронавирусной инфекции скончалась женщина 1966 года рождения из Пуровского района.

- Течение коронавирусной инфекции у нее осложнилось серьезными хроническими заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Интенсивная терапия не принесла результата, - прокомментировала руководитель Оперштаба Татьяна Бычкова.

В штабе также добавили, что в данный момент 27 пациентов находятся в больнице в тяжелом состоянии, один ямалец - в крайне тяжелом. 13 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в данный момент на госпитализации находятся 1334 человек.