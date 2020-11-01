Дорога на Новый Уренгой открыта в одном направлении

Фото из группы ЧП | ДТП | Новый Уренгой во "ВКонтакте"

Сильный гололед стал причиной многокилометровой пробки на трассе под Новым Уренгоем. На дороге 31 октября скопилось более 500 автомобилей, во многих из которых были дети. На утро 1 ноября ситуация несколько улучшилась.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды-Ямала» в ЕДДС города Новый Уренгой, путь открыт в одном направлении. Запущено реверсивное движение колоннами.

- В настоящее время движение открыто в одну сторону. Пока одна колонна из автомобилей, к примеру, едет из Нового Уренгоя в Коротчаево, автомобилисты с другого направления ждут своей очереди. Машину движется в сопровождении ГИБДД. Скоплений автомобилей нет, ситуации как вчера нет. Пробка есть, но небольшая, - прокомментировали в службе.

На данный момент дорогу инспектирует дорожная дирекция. Всю ночь работала дорожная техника, которая посыпала песком трассу. Движение в оба направления могут открыть уже сегодня после одобрения дирекции.

Напомним, в связи с сильным гололедом 31 октября 2020 года автодорога Новый Уренгой-Коротчаево была закрыта. Выезд из города был невозможен. На трассе застряли полтысячи автомобилей, у многих водителей в баках закончился запас бензина. Попавшим в беду людям приходили на помощь спасатели.