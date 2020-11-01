Погода на Ямале 1 ноября 2020 года: сильный ветер и мокрый снег

Фото из группы "Надым" во ВКонтакте"

В воскресенье 1 ноября на территории Ямала ожидаются неблагоприятные погодные условия: сильный западный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду, снег и мокрый снег.

По данным Ямало-Ненецкого гидрометеоцентра, в Шурышкарском, Приуральском, Надымском и Шурышкарском районах ветер с порывами до 19 метров в секунду. Днем воздух прогреется от 0 до +3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов. По западу округа без осадков, возможна метель.

В Салехарде пасмурно, без осадков. Температура воздуха составит 0, +1 градусов.

В Новом Уренгое небольшой снег, облачно. Температура воздуха -1 градус, но ощущается как минус 10 градусов.

В Лабытнанги переменная облачность, без осадков. Воздух днем прогреется до +2 градусов.

В Ноябрьске пасмурно, небольшой снег. Температура воздуха днем составит около 0 градусов.

В Надыме облачно, небольшой снег. Столбики термометра покажут днем -1 градус.

В Муравленко пасмурно, небольшой снег. Столбики термометра покажут днем -1 градус.

В Тарко-Сале пасмурно, небольшой снег. Температура воздуха днем составит 0, -1 градусов.