Фото: департамент транспорта янао, соцсеть "Instagram"

Паромная переправа Салехард - Лабытнанги вернулась к круглосуточному режиму работы с 30 октября.

-В связи с улучшением метеоусловии мы снова запускаем паромы в привычном для жителеи режиме, деи ствует ранее утвержденное расписание. Однако стоит понимать, что в скором времени перевозки могут прекратиться, все будет зависеть от погодных условии . Перед совершением поездки обязательно ознакомьтесь с прогнозом погоды, при необходимости свяжитесь с диспетчером переправы, - сообщил директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталии Лагутин.

После завершения работы паромов и до окончания ледостава перевозить пассажиров будут вертолеты, а после установления необходимои толщины льда на линию выи дут два судна на воздушнои подушке.

Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерскои : +73499251703 и +79124204046.