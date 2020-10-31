Уренгойские активисты вошли в число победителей IХ Всероссийской акции «Добровольцы - детям»

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

Добровольцы уренгойского молодежного центра «Ровесник» организовали практику поддержки детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Она признана лучшей в номинации «Объединяя усилия» IХ Всероссийской акции «Добровольцы - детям».

На Ямале в рамках акции удалось провести в общей сложности 348 мероприятий, в которых приняли участие 76,5 тысячи детей и взрослых. Адресная, социальная, психологическая и иная поддержка были оказаны более 4-м тысячам детей и родителей из целевых групп, из них 1 167 - семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 491 - дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, а также - 200 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

К организации и проведению мероприятий было привлечено более 450 партнеров - органов местного самоуправления, некоммерческих и коммерческих организаций, общественных объединений, а также около 10 тысяч добровольцев.

Напомним, что IХ Всероссийская акция «Добровольцы - детям» прошла с 20 июня по 15 сентября под девизом «Добровольцы в поддержку Десятилетия детства» в 68 регионах по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.