Новое оборудование для реабилитации поступили в больницы Салехарда и Ноябрьска

Современные тренажеры для восстановления двигательных функций нижних конечностей на днях были доставлены в отделения реабилитации больниц Салехарда и Ноябрьска. Это два экзосклета, которые были закуплены для региона впервые, на средства из окружного бюджета.

Моторизированный каркас весом более 20 килограммов формируется на теле человека, повторяя его биомеханику. Несмотря на внушительные размеры аппарата, пациент не чувствует тяжести и не испытывает дискомфорт. Конструкция несет сама себя, человеку нужно только переступать с одной ноги на другую.

Такой экзоскелет помогает больному восстановить нарушения двигательной системы, возникшие из-за каких-либо травм, заболеваний нервной системы, после операций или даже инсульта. Порой пережитая острая недостаточность мозгового кровообращения приводит к тому, что человеку приходится заново учиться ходить.

По словам Сергея Новикова, главы окружного ведомства, современные технологии способствуют ускорению процесса выздоровления, помогают восстановить утраченные функции, что значительно влияет на качество жизни пациента.

-Одна из главных задач врача – не просто оказать необходимую помощь пациенту, но и максимально помочь ему вернуться к прежней жизни до заболевания. При тяжелых поражениях нервной системы, когда человек теряет способность не просто ходить, но и выполнять простые двигательные функции, такая помощь очень важна и нужна, – подчеркнул он.

Заведующая отделением Ноябрьской центральной городской больницы Екатерина Никифорова также отметила, что при помощи экзоскелета они будут проводить реабилитацию для пациентов с травмами позвоночника, спинного мозга, после эндопротезирования коленного или тазобедренного суставов, ДЦП, рассеянным склерозом.