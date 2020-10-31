На Ямале открылась запись малышей в новые детские сады

Родители, желающие записать ребенка в один из новых детских садов Ямала, могут воспользоваться этой возможностью. В некоторых муниципалитетах прием заявок в дошкольные учреждения уже ведется.

Так, в Ямало-Ненецком автономном округе в настоящее время возводятся 22 новых и комфортных детских сада. Они распахнут свои двери для малышей в городах Губкинский, Салехард, Новый Уренгой, Надым и Ноябрьск, а также в Приуральском, Пуровском, Шурышкарском и Красноселькупском районах.

Чтобы записать детей в сад, при первичной подаче заявления нужно указать выбранное учреждение в МФЦ или в электронной очереди на портале Е-услуги.Образование.

Если малыш еще не посещает детсад, но состоит в очереди на получение места, родители могут просто внести изменения в имеющееся заявление при обращении в муниципальный орган образования.

В случае если ребенок ходит в другое дошкольное учреждение, но родители хотят его перевести, необходимо обратиться в управление/департамент образования на своей территории или к заведующему детским садом.

Ниже представлены онлайн-площадки с информацией для обращения родителей:

Город Губкинский

Город Салехард

Город Надым

Город Новый Уренгой

Пуровский район

Город Ноябрьск

Приуральский район

Шурышкарский район

Красноселькупский район