Врачи РДКБ имени Н.И. Пирогова Минздрава России провели прием пациентов в Тарко-Сале

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ, соцсеть "ВКонтакте"

Ведущие врачи Российской детской клинической больницы имени Н.И. Пирогова Минздрава России провели прием маленьких пациентов в Тарко-Сале.

Специалисты приехали на Ямал уже в третий раз благодаря проекту «Территория здоровья», который реализуется ПАО «НОВАТЭК» в тех регионах, где находятся компании. Он направлен на оказание высококвалифицированной медицинской помощи нуждающимся детям.

На этот раз Пуровский район посетили четыре медика. Врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук по профилям психоневрология, пульмонология, аллергология-иммунология и гематология, провели осмотр и консультирование юных пациентов со сложными диагнозами.

-Большинство детей уже имеют установленный диагноз. Московские коллеги скорректировали тактику лечения и оказали бесценную консультативную помощь родителям. Несколько человек направлены в РДКБ на дообследование, уточнение диагноза и последующее оперативное лечение» - рассказала заведующая детской поликлиникой Елена Андроникашвили.

В итоге помощь узких специалистов получили 65 ребятишек с инвалидностью, хроническими и редкими заболеваниями. Примерно 20 детям, находящимся на самоизоляции по контакту с COVID-19, консультации оказали дистанционно.

Также специалисты провели традиционную встречу с врачами местной детской поликлиники, где обсудили сложные случаи заболеваний, а также поделились опытом работы в новых условиях, связанных с введением карантина в регионах РФ.