Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

В Ноябрьске откроют проезд по улице Муравленко. Об этом сообщил глава города Алексей Романов в своем «Telegram».

-Вот так сейчас выглядит отремонтированный участок улицы Муравленко. Уже в воскресенье, 1 ноября, он станет доступным для проезда. На привычные маршруты вернутся и городские автобусы. Реконструкция закончена. Теперь здесь четырехполосная проезжая часть, широкие тротуары с обустроенными велодорожками, новое освещение, - написал мэр.

Напомним, что работы начались в июле. За это время специалисты отремонтировали участок дороги от улицы 60 лет СССР до улицы Шевченко: уложили три слоя асфальта площадью 9 700 метров квадратных и оснастили проезжую часть дождеприемными лотками, которые ведут в фильтрующие колодцы.

Однако это еще не все. По обеим сторонам дороги обустроены трехметровые тротуары с выделенными велосипедными дорожками. Кроме того, обновленный участок имеет два регулируемых пешеходных перехода, на которых установлены светофоры с кнопкой вызова.

В завершение рабочие благоустроили улицу и привели в порядок газоны.