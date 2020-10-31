Погода на Ямале на 31 октября: снег сменился дождем

Погода на Ямале на 31 октября
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В субботу, 31 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и дождь. Днем +2, ночью -2. Ветер 6-8 м/с.
Ноябрьск: пасмурно, после обеда пройдет дождь. Днем +1 ночью -2. Ветер 7-12 м/с.
Надым: пасмурно и дождь, вечером - мокрый снег. Днем +2, ночью 0. Ветер 6-10 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно и дождь, утром и вечером - мокрый снег. Днем +1, ночью -5. Ветер 8-11 м/с.
Губкинский: пасмурно и дождь. Днем +1, ночью -5 Ветер 6-10 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно и дождь, вечером - мокрый снег. Днем +1, ночью -5. Ветер 6-10 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность, в первой половине дня - дождь. Днем +2, ночью -1. Ветер 7-9 м/с.
Муравленко: пасмурно и дождь. Днем +1, ночью -2. Ветер 6-11 м/с.