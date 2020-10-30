Ямал занимает первое место по охвату населения тестированием на COVID-19

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На Ямале прошло заседание правительства, на котором обсудили меры по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавируса.

Как сообщила главный санитарный врач региона Людмила Нечепуренко, заболеваемость ОРВИ остается высокой, чего нельзя сказать о гриппе - активного проявления вируса пока не зафиксировано, однако эпидсезон 2020-2021 будет напряженным. В структуре заболеваемости сезонными инфекциями 80 процентов приходится на коронавирус.

-Ямал на сегодняшний день на первом месте по числу зарегистрированных случаев COVID-19 за период с начала эпидемиологического подъема. Это объясняется первым местом нашего округа по охвату населения тестированием. Около 800 тысяч тестов за весь период проведено в лабораториях. Это в 3,6 раз выше российского показателя обеспеченности тестированием на 100 тысяч населения, - рассказала медик.

О мерах, принятых в связи с непростой эпимеологической ситуацией, рассказал директор департамента здравоохранения Сергей Новиков. Он сообщил, что на территории округа развернуто 1 509 коек для пациентов с СOVID-19, со 2 ноября вводится еще 40 дополнительных мест для больных с легким течением, из общего числа коек 532 оснащены подачей кислорода, а 110 - аппаратами ИВЛ.

В стационарах округа для лечения больных с коронавирусом создан запас лекарств на 90 суток и более. В рамках региональной льготы пациенты, проходящие лечение амбулаторно, получают бесплатные медикаменты.

Также гражданам продолжают выдавать специальные лекарственные наборы, предназначение для граждан с ОРВИ. Эта мера поддержки продлится до окончания режима повышенной готовности. На сегодняшний день уже выдано 65 268 наборов и ожидается дополнительная поставка. Пациенты, не получившие медикаменты, находятся в листе ожидания и получат их сразу по прибытию в округ.

Кроме того, в медучреждения региона поступило 80 аппаратов ИВЛ, еще 76 ожидаются в ближайшее время. В больницы Нового Уренгоя и Надыма уже доставили два томографа. До конца года поставка ожидается еще в шесть учреждений.

Для упрощения тестирования на коронавирус все муниципалитеты закупили мини-ПЦР лаборатории, 16 из них уже используются. В трех больницах - в Шурышкарском, Приуральском и Ямальском районах они начнут работу в ближайшие дни.

-Ситуация непростая. Врачи работают с очень большой нагрузкой, но мы постоянно стараемся сделать оказание медицинской помощи быстрее, качественнее и удобнее - подчеркнул глава окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.